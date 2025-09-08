ضبط المتهم بإنتحال صفة ضابط شرطة بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 04:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة وارتداء ملابس أميرية وتصوير نفسه بها ونشرها على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى، وقيامه وآخرين بمحاولة الإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه بكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبالفحص تبين وجود خلافات بين أهلية الشاكى والمشكو فى حقه حول قطعة الأرض المشار إليها لرغبة أهلية المشكو فى حقه شراء قطعة الأرض ، وقيام أهلية الشاكى ببيعها لآخر وتحرر عن تلك الخلافات عدة محاضر.. وبسؤال المشكو فى حقه بشأن إنتحاله صفة ضابط شرطة وإرتداء ملابس أميرية وتصوير نفسه ونشرها على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى ، أقر بإرتكابه الواقعة خلال عام 2024م بقصد التفاخر دون تهديده أحد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.