الأرصاد الجوية : ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 09:32 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 14 سبتمبر، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 9:4 صباحاً على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع أيضا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 36 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.