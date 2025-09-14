انطلاق قافلة المساعدات الـ36 من مصر إلى قطاع غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - تُواصل مصر نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الكارثة التي يمرون بها، الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، إذ انطلقت صباح اليوم الأحد، من معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ36 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة".

وقال مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، زياد قاسم، إنَّ عددًا من الشاحنات المرسلة لا يُسمح بمرورها، خصوصًا شاحنات الوقود؛ بسبب بعض المعوقات الإسرائيلية المتواصلة دون أسباب معلنة وواضحة.

وأوضح مُراسل "القاهرة الإخبارية" أنَّ قافلة المساعدات الإنسانية الـ36 مؤلفة من عشرات الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة إلى غزة، والتي تضمّ السلال الغذائية، والدقيق، والبقوليات، والوجبات المعلبة، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات العناية الشخصية، وألبان الأطفال، والمياه، وغيرها.

وذكر أنَّ الهلال الأحمر المصري تمكّن من تجهيز عشرات الشاحنات المحمّلة بمساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام، استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة.