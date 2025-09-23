الرياض - كتبت رنا صلاح - وجّه البنك الأهلي المصري، تحذيرات هامة إلى جميع العملاء في كافة المحافظات، حيث حذرهم من الوقوع في فخ محاولات الاحتيال المتزايدة التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والبنكية والحسابات، مشددًا على ضرورة عدم التفاعل مع أي مكالمات أو رسائل واردة تزعم تحديث بيانات أو غيرها.

البنك الأهلي يصدر تحذير عاجل لعملائه

وشدد البنك الأهلي المصري في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن موظفي خدمة العملاء بالبنك لا يطلبون أبدًا من العملاء الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم السرية، مضيفًا أن “مشاركة بيانات مثل رمز التحقق (OTP) والذي يُعد أداة خطيرة إذا ما تم تسريبها لأي جهة غير موثوقة، أو أرقام البطاقات البنكية مع أي شخص يُعد بابًا مباشرًا للسرقة والنصب”.

رسالة هامة من البنك الأهلي بشأن تحديث البيانات

كما أطلق البنك الأهلي المصري، تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث أكد على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع، مضيفًا أن “عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة”.

وطالب البنك الأهلي العملاء بالمبادرة لمراجعة البيانات المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية، مشددًا على عدم مشاركة أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، خاصة وأن موظفي البنك لا يطلبون أبدًا مثل هذه البيانات عبر هذه الوسائل، وأن أي تواصل رسمي يتم من خلال قنوات البنك المعروفة فقط.

وأضاف البنك في رسالة وجهها إلى العملاء “يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية”.