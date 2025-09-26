نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال اجتماعه مع إدارة العلاج.. نقيب المحامين يؤكد على تعزيز الرقابة وتطوير منظومة الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع إدارة العلاج بالنقابة العامة، لبحث سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمحامين وأسرهم.

وشدد النقيب، خلال الاجتماع، على أهمية إحكام الرقابة على خطابات العلاج والتحاليل والأشعة، والتأكد من التزام المستشفيات والمعامل ومراكز الأشعة ببنود التعاقدات المبرمة مع النقابة، بما يضمن حصول المحامين على أفضل خدمة طبية ممكنة.

وأكد الأستاذ عبدالحليم علام أن النقابة مستمرة في مراجعة وتحديث التعاقدات بشكل دوري مع الجهات الطبية المختلفة، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتحقيق مصلحة أعضاء النقابة وأسرهم.

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، والأعضاء ناصر العمري، والسيد جابر، ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة.

