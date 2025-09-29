نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يجتمع برؤساء أجهزة المدن الجديدة ويوجه بخطة شاملة لعودة المظهر الحضاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أكد أن النظافة والصيانة ورفع المخلفات تمثل أولويات قصوى لإعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

جولات ميدانية ومتابعة يومية

طالب رئيس الوزراء رؤساء المدن بتكثيف الجولات الميدانية وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشددًا على ضرورة وجود رؤية واضحة وخطط عمل لكل مدينة، مع تحديد أولويات التطوير وتنفيذها تدريجيًا للحفاظ على ما يتم إنجازه.

دعم الشراكة مع المطورين العقاريين

أكد مدبولي أن المدن الجديدة تمتلك مزايا داعمة للتطوير مثل الموازنات الكافية والبنية التحتية المخططة، وهو ما يفتح المجال لشراكات قوية مع المطورين العقاريين، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

خطط لاستغلال الأصول غير المستغلة

كلف رئيس الوزراء رؤساء المدن بحصر الأراضي غير المستغلة واستثمارها لتوليد موارد إضافية، مؤكدًا أن أي رئيس جهاز لا يحقق المستهدف سيتم استبداله لإتاحة الفرصة لآخرين قادرين على دفع التنمية.

وزير الإسكان: المتابعة أساس النجاح

من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني على أن تواجد رئيس الجهاز ميدانيًا هو المحرك الأساسي لنجاح منظومة العمل، وأن الاهتمام بالنظافة والصيانة والزراعة والإنارة والصورة البصرية العامة سيظل معيار التقييم الأساسي لرؤساء المدن الجديدة.

التزام جماعي بتغيير الصورة للأفضل

أكد الوزير أن الاجتماع يعكس ثقة الدولة في رؤساء الأجهزة ودورهم المحوري، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الفارق وتغيير الصورة إلى الأفضل في المدن الجديدة.