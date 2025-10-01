عاجل- رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية

أحمد جودة - القاهرة - متابعة تنفيذية شاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الخطة التنفيذية الخاصة بمنظومة تطهير المجاري المائية، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور عيد الراجحي مساعد وزير البيئة للدعم الفني، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف.

التأكيد على أهمية التكنولوجيا في التطهير

شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على مستوى الجمهورية، مع التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية لرصد وتحديد أماكن تجمع الحشائش والمخلفات، بما يساهم في سرعة التعامل معها وتقليل فاقد المياه.

كما أكد على ضرورة التخلص الآمن من نواتج التطهير، مع العمل على تعظيم الاستفادة منها متى توفرت الفرصة لذلك.

جهود وزارة الموارد المائية والري

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للمنظومة، مشيرًا إلى ما تم من أعمال تطهير بنهر النيل والترع والمصارف أمام المصبات والمآخذ والمحطات، مما ساهم في الحد من انتشار ورد النيل والحشائش والمخلفات.

تعظيم الاستفادة من ورد النيل

أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل على الاستفادة من ورد النيل وتحويله إلى قيمة اقتصادية من خلال تجميعه وتجفيفه واستخدامه في الصناعات اليدوية وإنتاج الطاقة الحيوية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.