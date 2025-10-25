نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار اليوم والقنوات الناقلة وتشكيل الفريق في دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض معكم أبرز تفاصيل مباراة الأهلي وإيجل نوار ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2025، والتي يسعى فيها المارد الأحمر لحسم تأهله إلى دور المجموعات.

تُقام المباراة اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يكون موعد اللقاء في بعض الدول العربية كالتالي:

– السعودية وقطر والكويت: 8 مساءً

– ليبيا والسودان: 7 مساءً

– تونس والجزائر والمغرب: 6 مساءً

– الإمارات: 9 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار



تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت أحداث المباراة حصريًا على الهواء مباشرة عبر قناة ON Time Sports 1، بتعليق المعلق الرياضي محمد عفيفي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1:

التردد: 10853

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نتيجة مباراة الذهاب



كان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد، جاء بعد عرضية من محمد هاني سجلها مدافع إيجل نوار نيكولاس بالخطأ في مرماه، في مباراة شهدت الأمطار الغزيرة وظهورًا أول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي قاد الفريق لتحقيق انتصار مهم رغم غياب محمد شريف الذي خرج مصابًا.

ألوان ملابس الفريقين



يرتدي الأهلي في مواجهة الليلة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يظهر حارس المرمى بالزي السماوي الكامل.

أما فريق إيجل نوار فيرتدي طقمًا أبيض يتخلله خطوط سوداء، وحارس مرماه بالزي الأصفر.

طاقم التحكيم



أسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم السنغالي عيسى سي.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم



من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

– حراسة المرمى: مصطفى شوبير

– الدفاع: محمد شكري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني

– الوسط: محمد بن رمضان، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه

– الهجوم: جراديشار، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو

ويأمل النادي الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره نحو اللقب الأفريقي.

حيث يسعى النادي الأهلي الليلة إلى مواصلة تألقه الأفريقي وتحقيق فوز جديد أمام إيجل نوار البوروندي بعد تفوقه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليؤكد أحقيته في الصعود إلى دور المجموعات. الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه تحت قيادة مدربه الجديد ييس توروب، الذي يطمح لتحقيق بداية قوية في مشواره مع القلعة الحمراء على المستوى القاري.

من جانب آخر، يركز الجهاز الفني للأهلي على استغلال الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في استاد القاهرة، وتجنب أي مفاجآت من الفريق الضيف الذي يدخل المواجهة بلا ضغوط. ويراهن الأهلي على خبرة لاعبيه الكبار مثل تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لحسم المباراة مبكرًا والاطمئنان على بطاقة التأهل قبل انطلاق دور المجموعات.

