نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور ياسر السيد عميدًا لكلية الفنون الجميلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر محمد السيد إبراهيم أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام منصبه الجديد، ومؤكدًا أن الجامعة تثق في قدرات أبناءها القيادية والعلمية التي تسهم في دعم مسيرة الكلية وتطويرها.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان تعد واحدة من أعرق الكليات الفنية في مصر والشرق الأوسط، إذ تحمل رسالة فنية وثقافية راقية أسهمت عبر تاريخها الممتد في تخريج أجيال مبدعة من الفنانين والمهندسين والمعماريين الذين تركوا بصمات واضحة في الحركة الفنية والمعمارية المصرية والعربية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن تعيين الدكتور ياسر إبراهيم يأتي في إطار دعم الجامعة للكفاءات المتميزة، متمنيًا للكلية مزيدًا من التطوير والازدهار، سواء على مستوى العملية التعليمية أو البحث العلمي أو الأنشطة الفنية والثقافية التي تميز الكلية وتدعم دورها الريادي في خدمة المجتمع.