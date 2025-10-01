نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل موسيقي قدمته فرقه الموسيقي بالكليه REMEDY». ضمن سلسلة أحتفالات قصر العيني لاستقبال الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الفعاليات المتتالية التي تنظمها كلية الطب – قصر العيني احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، أقيم حفل موسيقي مميز قدّمته الفرقة الفنية بالكلية «REMEDY».

جاء الحفل تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الأستاذة الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا الطلاب أجواء البهجة.

قدّمت الفرقة خلال الحفل مجموعة من الأغاني والمقطوعات الموسيقية التي جمعت بين الطابعين الشرقي والغربي، ما أضفى على الأجواء تميزًا وتفاعلًا واسعًا من الطلاب.

وخلال تعليقه اعرب الدكتور حسام صلاح عن سعادته البالغة بمشاركة الطلاب في هذه الفعالية، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تعزيز روح الانتماء وإطلاق طاقات الشباب الإبداعية جنبًا إلى جنب مع مسيرتهم الأكاديمية. كما أشادت الدكتورة حنان مبارك بالحفل، مؤكدة أن الأنشطة الفنية والثقافية تمثل جانبًا مهمًا من رسالة الكلية في بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين التفوق العلمي والموهبة والإبداع.