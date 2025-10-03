نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يشيد بدعم مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو لخالد العناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس اليوم الجمعة ٣ أكتوبر.

جاء ذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو في الإنتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

أشاد عبدالعاطي، بدعم هافانا للمرشح العربي والأفريقي خالد العناني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس روح التعاون بين الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، ويُجسد نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب.