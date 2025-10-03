أخبار مصرية

وزير الخارجية يشيد بدعم  مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو لخالد العناني

أحمد جودة - القاهرة - التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية، مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس اليوم الجمعة ٣ أكتوبر.

جاء ذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو في الإنتخابات المقررة يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥.

 أشاد عبدالعاطي، بدعم هافانا للمرشح العربي والأفريقي خالد العناني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس روح التعاون بين الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، ويُجسد نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب.

أحمد صلاح

