نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعتصمون بمؤسسة الوفد يؤدون صلاة الجمعة داخل مقر الاعتصام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدّى المعتصمون داخل مؤسسة الوفد “صحفيين ـ إداريين”، صلاة الجمعة داخل مقر الاعتصام، وكانت محور الخطبة التي ألقاها أحد الزملاء المعتصمين، حول الظلم وإنه لظلمات.

ودار الجزء الثاني من الخطبة، حول الآية الكريمة (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، وأن الله حليف الرأي المتفق عليه الجماعة.

وعقب صلاة الجمعة، عقدت اللجنة النقابية، برئاسة الدكتور محمد عادل، جلسة تشاورية، أعلن من خلالها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، انضمامهم للاعتصام، ولكافة مطالب الزملاء في تنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقانون، وشددوا على أن علاج تشوه الأجور في مؤسسة الوفد، جزء لا يتجزأ من المطالب التي أقرها القانون.