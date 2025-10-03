نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: الرئيس السيسي كان يرى أن إعادة الإعمار في غزة أمن قومي مصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الزيارة التي قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية في هذا التوقيت اللواء عابس كامل إلى قطاع غزة كانت مرتبطة بالمصالحة وإعادة الإعمار.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر مؤتمرا في باريس حول عملية دعم التحول الانتقالي في السودان، وأعلن الرئيس خلاله توفير ومنح نصف مليار دولار من أموال الشعب المصري لإعمار غزة، حرصا على الأمن القومي المصري.

وتابع الدويري، "بدأنا في تنفيذ الأمر على الأرض، وسافر اللواء عباس كامل إلى غزة وأجرى اجتماعا مع جميع الفصائل الفلسطينية للمصالحة وكان متواجدا يحيى السنوار قائد حماس، واتفقنا على عقد جلسات خاصة بالمصالحة ثم إعادة الإعمار ودشن الوزير في هذا الوقت 3 مدن مصرية على الأرض في غزة، وللأسف دمروا في الحرب الأخيرة، وكانت نظرة الرئيس والقيادة للأمن القومي المصري أننا سنعمل معهم فيما يتعلق بالإعمار وفكرة إعادة الإعمار بأيادي فلسطينية، وللأسف لم يتم فعل أي شيء".