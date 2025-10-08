نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طلاب الكلية الحربية يشاركون في حفل تخرج دفعة 2025 بأكاديمية الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل تخرج دفعة 2025 من طلاب أكاديمية الشرطة مشاركة مميزة من طلاب الكلية الحربية، في مشهد يعكس روح التكامل بين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية في إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على حماية أمن الوطن واستقراره.

وجاءت هذه المشاركة تأكيدًا على وحدة الهدف بين رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حيث شارك طلاب الكلية الحربية في العروض الميدانية التي أبرزت مستوى التدريب العالي والانضباط المشترك بين الجانبين، وسط حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة وعدد من الشخصيات العامة وأهالي الخريجين.

وتواصل أكاديمية الشرطة جهودها لتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية بما يواكب المتغيرات الحديثة، حيث تم استحداث ميادين تدريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتُحاكي الواقع الميداني لتأهيل الطلاب على أداء مهامهم الأمنية بكفاءة واحترافية.

كما أولت الأكاديمية اهتمامًا كبيرًا بإدخال مفاهيم حديثة في المناهج الدراسية مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، لتأهيل الضباط الجدد معرفيًا وتكنولوجيًا بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

ويعكس التعاون بين الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة حرص مؤسسات الدولة على تعزيز الشراكة الوطنية بين القوات المسلحة والشرطة، وإعداد كوادر أمنية مدربة تمتلك الانضباط، والكفاءة، والقدرة على مواجهة التحديات، بما يضمن استمرار الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.