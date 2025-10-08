نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: نقدر جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وندعوه لمواصلة دعمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تعتز بما قدمه الرئيس الأمريكي من دعم ومواقف إيجابية لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، إن ما يقوم به ترامب يعكس حرص الولايات المتحدة على استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر تتابع هذه الجهود عن قرب وتدعم كل ما يسهم في وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

وأضاف الرئيس السيسي موجهًا حديثه لترامب: "نقول له استمر في دعمك من أجل إنهاء الحرب، فالعالم بحاجة إلى جهود صادقة لتحقيق السلام العادل والدائم."

وتأتي تصريحات الرئيس السيسي في إطار تقدير القاهرة للدور الأمريكي في دعم الوساطة المصرية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي تشهد مراحلها الأخيرة في شرم الشيخ بمشاركة وفود دولية.