نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: بفضل الله ووحدة المصريين تجاوزنا أصعب التحديات.. والتحسن مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لخريجي أكاديمية الشرطة دفعة 2025، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، وموجهًا التحية والتقدير إلى أسرهم على ما قدموه للوطن، مؤكدًا أن أبناءهم أصبحوا اليوم على قدر المسؤولية في حماية أمن مصر واستقرارها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية: "أوجه كل التحية والتقدير لأسر الخريجين، فأنتم السبب في وجود هؤلاء الشباب والفتيات الذين اجتازوا كل الاختبارات بنجاح، حتى أصبحوا قادرين على تحمل مسؤولية حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره".

وأكد الرئيس أن الخريجين يتحملون مسؤولية كبرى بعد التخرج، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا قدوة في الانضباط والسلوك أمام أبناء الشعب المصري، قائلًا: "أنتم رمز الانضباط والقدوة الحسنة."

وفي رسالة طمأنة إلى الشعب المصري، قال الرئيس السيسي: "أطمئن الشعب المصري أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد بفضل الله وبفضل تماسك شعبنا. منذ عام 2013 وحتى اليوم واجهنا تحديات صعبة وإرهابًا قاسيًا، لكن بفضل الله وأبناء مصر تغلبنا عليه."

وأضاف الرئيس مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز أي تهديد ما دام ظل أبناؤها متحدين: "لا تقلقوا من أي تهديد.. ما دام نحن جميعًا معًا، سنستطيع بإذن الله تجاوز أي صعوبة أو خطر، نحن لا نتحدث بتفاخر أو غرور، بل بتواضع وثقة في الله وفي شعبنا، فلا أحد يستطيع المساس بمصر ما دمنا على قلب رجل واحد".

وفي الشأن الاقتصادي، أشار الرئيس السيسي إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا مستمرًا، قائلًا: "الاقتصاد يتحسن يومًا بعد يوم، ومع تضافر جهود المصريين سيتحسن أكثر. لم أعدكم يومًا بأوهام، ولكننا نسير في طريق صحيح، وكل يوم أفضل من سابقه."

وشدد الرئيس على أن الشباب هم الأمل الحقيقي لمستقبل مصر، مؤكدًا أن الإصرار والوحدة هما السبيل لعبور الأزمات، قائلًا: "بفضل الله، وبفضل وحدتكم وصبركم وصلابتكم، سنعبر كل الصعاب، وسنظل دائمًا بلدًا قويًا مستقرًا قادرًا على مواجهة التحديات".