استاذ طب الاطفال تكشف عن الأمراض الأكثر انتشار بين تلاميذ المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - كشفت الدكتورة آلاء رشاد استاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث عن أكثر الأمراض انتشاراً بين طلاب المدارس الأمراض التنفسية والجهاز التنفسى كونها سريعة الانتشار بين التلاميذ فى المدارس، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة للأطفال من ضمن قائمة الاعراض، ويجب الانتباه لها جيدا ومنعه الطفل من الذهاب للمدرسة حالة رصد درجات الحرارة مرتفعة لمدة يومان على الأقل.

وأشارت استاذ طب الاطفال بالمركز القومى للبحوث إلى أن العدوى والمناعة تختلف من طفل لأخر، على حسب المرحلة العمرية والمرحلة الدراسية حيث أن مناعة الطالب فى المرحلة الإعدادية اقوى من التلميذ بالابتدائية.

وكان المركز القومى للبحوث بإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز، قد أطلق حملة توعوية شاملة بعنوان "عام دراسي آمن"، تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إدارة النشر والإعلام بالمركز.

وتتناول الحملة مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمس حياة الأسرة والطلاب، وتشمل المناعة، والتركيز، والعدوى، بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء المركز من معهدي البحوث الطبية وبحوث الصناعات الغذائية والتغذية، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية ضمن برنامج "معلومة تهمك".

وتتضمن الحلقات موضوعات متنوعة مثل الرشح والحكة عند الأطفال في بداية العام الدراسي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، والتغذية والتركيز، وتأثير الموبايل على التركيز، والعدوى والأمراض التنفسية والجلدية، ووجبة الإفطار كعنصر أساسي لبداية يوم دراسي ناجح، ودخول المدارس وحساسية الصدر، والعلامات التحذيرية في تقييم ألم البطن عند الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة النسيان لدى الأطفال وأسبابها.

وتتعاون الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المركز القومي للبحوث في نشر سلسلة الفيديوهات التوعوية على الصفحات الرسمية للوزارة والمركز، دعمًا للجهود المبذولة في تعزيز الوعي الصحي لدى أولياء الأمور والطلاب، وتحقيق عام دراسي آمن وصحي لجميع أبناء المجتمع.