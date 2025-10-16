نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: مذكرة التفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة العامة القطرية، بهدف دعم وتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

تعاون شامل لتطوير الأنظمة الصحية وتبادل الخبرات

وقّع المذكرة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وتطوير الأنظمة الطبية، وتبادل الخبرات والكوادر بين البلدين، بما يحقق تحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية.

مجالات التعاون تشمل سلامة الغذاء والتقنيات الطبية الحديثة

تتضمن المذكرة التعاون في مجالات الصحة العامة، والأغذية المتبادلة، وسلامة الغذاء، والتحاليل المخبرية، إلى جانب تبادل الخبرات حول الأمراض المنقولة بالغذاء، ووضع أطر لضمان أعلى مستويات جودة وسلامة المرضى.

كما تشمل الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع الصحي، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل مشتركة للكوادر الطبية.

آليات تنفيذ التعاون الصحي بين القاهرة والدوحة

سيتم تنفيذ بنود المذكرة من خلال إيفاد الخبراء والوفود، وتبادل المعلومات والممارسات الصحية الجيدة، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الطبية، إلى جانب عقد دورات تدريبية افتراضية وحضورية لتطوير القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.