نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتتلخبطش!.. كل اللي محتاج تعرفه عن رجوع الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الساعة هتتأخر إمتى؟.. الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2025، وهو النظام الذي تعود الحكومة لتطبيقه سنويًا بعد انتهاء فصل الصيف، لتقليل استهلاك الكهرباء والطاقة خلال ساعات الليل الطويلة.

ويترقب ملايين المصريين الموعد الرسمي لتغيير الساعة، خاصة مع اختلاف المواعيد الدراسية والعملية والمواصلات، ما يجعل من المهم معرفة التوقيت بدقة قبل بدء العمل بالنظام الجديد.

الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري، من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في تمام منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، أي مع الساعات الأولى من الجمعة 31 أكتوبر 2025.

وسيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليعود التوقيت إلى الوضع الطبيعي بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي التي بدأت في آخر يوم خميس من أبريل الماضي.

ويُذكر أن نظام التوقيت الصيفي والشتوي كان قد عاد رسميًا إلى مصر في عام 2023، بعد توقف دام لثماني سنوات، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء ودعم استقرار الشبكة القومية للطاقة.

الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي

العودة للتوقيت الشتوي ليست مجرد تغيير في الساعة، لكنها إجراء اقتصادي وتنظيمي يساعد على:

ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات المساء.

مواءمة مواعيد العمل والدوام مع ضوء النهار.

تقليل الضغط على الشبكات الكهربائية في أوقات الذروة.

تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات والمنازل.

وأكدت وزارة الكهرباء أن تطبيق النظام ساهم خلال السنوات الماضية في خفض معدلات الاستهلاك بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% خلال فصل الشتاء.

طريقة تغيير الساعة على الهاتف

الهواتف الأندرويد:

ادخل إلى الإعدادات (Settings).

اختر "النظام" (System) ثم "التاريخ والوقت" (Date & Time).

قم بإلغاء تفعيل خيار "الضبط التلقائي للوقت" (Automatic Date & Time).

غيّر التوقيت يدويًا بتأخير الساعة 60 دقيقة.

هواتف الآيفون:

افتح "الإعدادات" (Settings).

اختر "عام" (General) ثم "التاريخ والوقت" (Date & Time).

عطّل خيار "الضبط التلقائي" (Set Automatically).

غيّر الوقت يدويًا بتأخير الساعة ساعة كاملة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا ترك الخيار التلقائي مفعّلًا، إذ ستقوم معظم الأجهزة بتحديث التوقيت تلقائيًا بمجرد دخول الموعد المحدد من خوادم الشبكات.

استعدادات حكومية قبل تطبيق التوقيت الشتوي

أكدت مصادر حكومية أن الوزارات المعنية بدأت تنسيقًا موسعًا بين الكهرباء، والتعليم، والنقل، والاتصالات، لضمان تنفيذ التغيير بسلاسة دون أي ارتباك في المواعيد.

كما سيتم إطلاق حملات إعلامية وتوعوية عبر القنوات الرسمية لتذكير المواطنين بالموعد المحدد، مع التأكيد على تحديث أنظمة الحواسب والهواتف في المؤسسات الحكومية.

نصيحة للمواطنين

ينصح الخبراء المواطنين بضبط الساعات يدويًا ليلة الخميس قبل النوم مباشرة، لتجنب أي التباس في مواعيد الحضور أو الامتحانات أو مواعيد السفر والقطارات.

تطبيق التوقيت الشتوي أصبح تقليدًا سنويًا يهدف لتحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة وتنظيم الحياة اليومية ومع اقتراب الموعد، يبقى الالتزام بضبط الساعة بدقة هو الضمان لبدء يومك في الميعاد الصحيح دون مفاجآت صباحية.