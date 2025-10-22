نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: مصر تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الحكومة على الحياد التام من جميع المرشحين.. ومصر تسير بثبات نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ودعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية في بروكسل بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس احترام الاتحاد الأوروبي العميق لمصر ولدورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن القمة تمثل شراكة استراتيجية شاملة تشمل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

إشادة رئاسية بصمود الشعب المصري وتحمل الإصلاحات

استعرض رئيس الوزراء كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى تحية الرئيس للشعب المصري على صموده وتحمله إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التحسن الاقتصادي والإجراءات الإيجابية على أرض الواقع لتحقيق التنمية المتكاملة.

متابعة الأسواق واستقرار الأسعار بعد تعديل أسعار الوقود

أوضح مدبولي أنه وجّه المحافظين بمتابعة الأسواق اليومية وضبط الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا عدم السماح بزيادات غير مبررة في أسعار السلع، مع استمرار التنسيق مع الغرف التجارية لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

استعدادات مبكرة لموسم الأمطار

شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستعداد الكامل لفصل الشتاء وموسم الأمطار، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة للبنية التحتية والمعدات لتلافي أي أزمات أو تأثير على حركة المواطنين والمرور.

الحكومة على الحياد في انتخابات مجلس النواب

أكد مدبولي أن الحكومة تقف على الحياد التام من جميع المرشحين، وأن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تيسير وتنظيم العملية الانتخابية، بما يضمن للمواطن المصري ممارسة حقه الدستوري بحرية وشفافية، مشيرًا إلى أن الحملات الانتخابية ستُدار بشكل متكافئ لجميع المرشحين.

توجيهات مشددة بحماية نهر النيل من التعديات

قال رئيس الوزراء إن منطقة حرم النيل جزء لا يتجزأ من النهر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل إزالة التعديات والبناء المخالف على أراضي طرح النهر حفاظًا على مجرى النيل وسلامة المرافق، مؤكدًا أن الدولة تراعي البُعد الاجتماعي للمواطنين ولكنها لن تتهاون في حماية النهر من المخالفات.

مصر تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أكد مدبولي أن الوفد المصري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين عرض الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وصلابة في مواجهة التحديات، وأن مؤسسات التمويل الدولية تشيد بمسار الإصلاح المصري.

برنامج الطروحات هدفه تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تطرح أصول الدولة لمجرد الطرح، وإنما بهدف تعظيم الاستفادة منها وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مؤكدًا أن أي طرح لن يتم إلا في الوقت المناسب بما يحقق المصلحة العامة.

مؤشرات إيجابية وتوقعات بنمو الاقتصاد المصري

أشار مدبولي إلى أن التقارير الدولية الأخيرة، ومنها تقرير وكالة رويترز، تتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في أداء الاقتصاد الوطني.

استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الاستعدادات اليومية الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإخراج الحدث بأفضل صورة تليق بمكانة مصر الحضارية، وأن المتحف سيكون هدية مصر للعالم ورمزًا لتاريخها العريق وتطورها الحديث.