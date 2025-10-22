نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يوجه بتحركات قانونية عاجلة لمتابعة قضية مقتل المهندس محمد أسامة بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، باتخاذ تحركات قانونية عاجلة لمتابعة تطورات القضية، وتقديم الدعم الكامل لأسرة الفقيد.

في استجابة فورية لما تم تداوله حول حادث مقتل المهندس محمد أسامة بمحافظة المنوفية،

وأكد النبراوي أن نقابة المهندسين لن تتخلى عن أي من أعضائها، مشيرًا إلى أن دور النقابة لا يقتصر على الجوانب المهنية فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والقانونية، خاصة في القضايا التي تمس حياة وسلامة المهندسين.

وشدد على أن النقابة ستظل سندًا لأسرة المهندس الراحل حتى يُقتص من الجاني وينال جزاءه العادل.

وقد كلف نقيب المهندسين الإدارة القانونية بالنقابة العامة بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالمنوفية لمتابعة مجريات التحقيقات، والاطلاع على ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن.

وتوجه اليوم بالفعل فريق قانوني من النقابة العامة إلى محافظة المنوفية لمتابعة القضية ميدانيًا، بمشاركة المهندس أشرف فرحان، رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية، وأعضاء مجلس النقابة بالمحافظة، إلى جانب فريق الشؤون القانونية.

وأعرب النبراوي عن ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وجهود النيابة العامة وأجهزة الشرطة في كشف ملابسات الحادث المروع وتحقيق العدالة.

واختتم بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

