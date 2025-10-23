أخبار مصرية

الوطنية للانتخابات: أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الغربية لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 08:24 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المترشحين علي النظام الفردي برموزهم الانتخابية عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي جاءت في   7 كشًوف عن 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، كالتالي:

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (1)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (1)

 

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (2)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (2)

 

 

 

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (3)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (3)

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (4)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (4)

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (5)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (5)

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (6)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (6)

 

أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (7)أسماء المترشحين بالنظام الفردي عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية (7)

 

