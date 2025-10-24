القاهرة الإخبارية: مصطفى البرغوثى يثمّن دور مصر فى إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:40 مساءً -

ثمّن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، الدور المصري المحوري في منع أخطر مؤامرة استهدفت تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتطهيره عرقيًا.

وقال البرغوثي، في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية مساء الخميس، إن "لولا الموقف المصري الصارم والواضح لما كنا نتحدث اليوم عن وقف الحرب على غزة"، مشيرًا إلى أن "الهدف الإسرائيلي المتمثل في تنفيذ مخطط التطهير العرقي فشل بفضل صمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري الثابت".

وأضاف أن الوساطة المصرية القطرية أسهمت في وقف الحرب على غزة، معتبرًا ذلك "إنجازًا مهمًا"، مشددًا على أن المهمة الأساسية في المرحلة الراهنة هي منع تجدد حرب الإبادة وضمان تهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار القطاع.

وأوضح البرغوثي أن "إعادة إعمار غزة تمثل ضمانة إضافية لصمود الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم"، مؤكدًا أن وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة حاسمة لمواجهة المخاطر القائمة، وفي مقدمتها احتمال تجدد العدوان أو حدوث تهجير جزئي.

ودعا البرغوثي إلى ضرورة التصدي للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ومواجهة تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشددًا على تقديره البالغ للدور المصري في جمع الأطراف الفلسطينية وتوحيد رؤيتها الوطنية.