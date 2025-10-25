مجلس النواب 2025.. عقوبات صارمة لمواجهة مخالفات الدعاية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 10:32 صباحاً - مع بداية فترة الدعاية لانتخابات مجلس النواب الخميس الموافق 23 أكتوبر وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، نوضح فى السطور التالية بعض العقوبات التى حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الأمر.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمی (22)، (30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامة من المادة (37) من هذا القانون.

ثانياً - الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ثالثاً - القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعاً - مخالفة الحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلا عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متي كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامساً - قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.