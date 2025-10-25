نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة حج الجمعيات الأهلية 2026.. التفاصيل الكاملة لاختيار الفائزين بالتأشيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي استقبال طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ - 2026م، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه لن يُقبل أي طلب يُقدم بعد هذا الموعد.

إجراء القرعة الإلكترونية منتصف نوفمبر

من المقرر أن تُجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لاختيار الحجاج الفائزين من مختلف المحافظات، وذلك وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة والمستويات المتاحة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لضمان تيسير إجراءات السفر والإقامة، مشيرة إلى أن موعد القرعة سيكون منتصف شهر نوفمبر المقبل، بحضور ممثلين عن جميع المحافظات.

إعلان النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني

وأكدت وزارة التضامن أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة، سيتم إعلان النتائج النهائية للفائزين بنظامي (أصلي – احتياطي بنسبة 30%)، عبر:

الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج

كما سيتم نشر الكشوف بالمديريات والإدارات الاجتماعية في المحافظات.

هدف القرعة: العدالة والشفافية بين المتقدمين

تهدف هذه الآلية الإلكترونية إلى ضمان العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تضعها الوزارة لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة لجميع الفائزين.