نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر السمك النهارده في مصر.. البلطي يهدى والجمبري مولع! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر السمك اليوم في مصر.. استقرار البلطي وارتفاع نار في الجمبري

سعر السمك النهارده في مصر.. البلطي يهدى والجمبري مولع!.. شهدت أسعار السمك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 حالة من التباين في الأسواق المحلية، حيث انخفض سعر البلطي بشكل طفيف بعد موجة ارتفاع خلال الأيام الماضية، بينما واصل الجمبري ارتفاعه الملحوظ مدفوعًا بزيادة الطلب وتراجع المعروض في بعض المحافظات الساحلية.

ويتابع المصريون بشكل يومي حركة أسعار الأسماك، خاصة البلطي والجمبري والمكرونة السويسي، باعتبارها من السلع الأساسية على المائدة المصرية.

أسعار السمك البلطي اليوم في مصر

سجل سعر كيلو البلطي الصغير نحو 72.14 جنيهًا في الأسواق، بينما بلغ البلطي الممتاز نحو 110.95 جنيهًا للكيلو، واستقر البلطي الأسواني عند 101.67 جنيهًا، في حين سجل فيليه البلطي نحو 157.5 جنيهًا.

ويرجع الانخفاض الطفيف في البلطي إلى زيادة كميات الصيد النهري خلال الأسبوع الجاري، مع تراجع الإقبال بعد انتهاء موسم الصيف.

أسعار الجمبري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

على الجانب الآخر، شهدت أسعار الجمبري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل الجمبري الجامبو نحو 589.44 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ الجمبري الوسط نحو 348.33 جنيهًا.

وأكد عدد من تجار سوق العبور أن زيادة الطلب من الفنادق والمطاعم مع بداية موسم السياحة الشتوية رفعت الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار الأسماك المجمدة والمأكولات البحرية

وفيما يتعلق بباقي أنواع الأسماك، سجل السبيط نحو 376.32 جنيهًا، وبلغ سعر الماكريل المجمد نحو 118.89 جنيهًا، في حين وصل السردين المجمد إلى 111.79 جنيهًا، وسجل الكابوريا 158.89 جنيهًا للكيلو، وبلغ الحدادي نحو 71.25 جنيهًا، فيما استقر المرجان الوسط عند 120 جنيهًا، والمكرونة السويسي عند 119.47 جنيهًا، أما الشعور فسجل 206.67 جنيهًا.

توقعات أسعار السمك خلال الأيام المقبلة

يتوقع تجار الأسماك أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع المقبل، مع احتمال ارتفاع طفيف في بعض الأنواع مثل الجمبري والسبيط إذا استمر نقص المعروض.

كما أشاروا إلى أن أسواق الأسماك تعتمد بدرجة كبيرة على حالة الطقس وحجم الصيد، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير بشكل يومي.