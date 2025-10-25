نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 أجواء خريفيًة مائلًة للبرودة في الصباح الباكر؛ حارًة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلة الحرارة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة البحر المتوسط والأحمر

تكون حالة البحر المتوسط خلال حالة الطقس اليوم السبت معتدلة مع ارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارةالمتوقعة اليوم السبت

تأتي توقعات درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى