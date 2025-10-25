نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي النهارده في مصر.. مفاجأة في أعلى بنك بيع وشراء! في المقال التالي

الريال السعودي يثبت قدامه الجنيه.. تعرف على الأسعار في البنوك اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 تباينًا طفيفًا في البنوك المصرية، وسط استقرار نسبي في السوق المحلي وهدوء حركة التداول قبل أيام من بدء موسم العمرة الشتوية.

وبحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، بلغ السعر العالمي للعملة السعودية نحو 12.6963 جنيهًا مصريًا، بينما تفاوتت أسعار الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.631 جنيهًا، بينما وصل سعر البيع إلى 12.703 جنيهًا، في حين جاء بنك مصر بأسعار قريبة جدًا حيث بلغ الشراء 12.634 جنيهًا، والبيع 12.705 جنيهًا.

ويعد هذا التباين الطفيف مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق العملات خلال تعاملات الأسبوع الجاري

أسعار الريال السعودي في البنوك الخاصة

أما في البنوك الخاصة، فقد تراوحت الأسعار بشكل ملحوظ؛ إذ سجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء 12.600 جنيهًا وسعر بيع 12.690 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 12.654 جنيهًا، وسعر البيع 12.703 جنيهًا.

فيما عرض بنك قناة السويس الريال السعودي عند 12.628 جنيهًا للشراء و12.712 جنيهًا للبيع.

أفضل بنك لشراء وبيع الريال السعودي اليوم

تصدر بنك التنمية الصناعية قائمة البنوك من حيث أعلى سعر لبيع الريال السعودي مسجلًا 13.173 جنيهًا، بينما وصل سعر الشراء لديه إلى 12.936 جنيهًا.

أما من حيث أفضل سعر للشراء فقد جاء البنك المصري الخليجي في المقدمة بقيمة 12.666 جنيهًا.

أسعار الريال السعودي في باقي البنوك

بنك الإسكندرية: شراء 12.650 جنيهًا، بيع 12.690 جنيهًا.

بنك التعمير والإسكان: شراء 12.718 جنيهًا، بيع 12.783 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 12.670 جنيهًا، بيع 12.698 جنيهًا.

بنك البركة: شراء 12.609 جنيهًا، بيع 12.700 جنيهًا.

QNB الأهلي: شراء 12.677 جنيهًا، بيع 12.704 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني: شراء 12.588 جنيهًا، بيع 12.712 جنيهًا.

تحليل وتوقعات

ويتوقع خبراء مصرفيون أن تظل أسعار الريال السعودي مستقرة خلال الفترة المقبلة مع استقرار سعر الدولار عالميًا، مشيرين إلى أن ذروة موسم العمرة في ديسمبر المقبل قد تشهد زيادة طفيفة في الطلب على العملة السعودية.

وأكدت مصادر مصرفية أن استقرار السوق الموازية ساهم في تقليص الفجوة بين أسعار البنوك الرسمية وسعر الريال في الصرافات.