نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفعة مسن بسبب الايجار القديم تثير غضب المصريين والأمن يتدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدخل الأمن من أجل إلقاء القبض على رجل قام بضرب مسن على وجهه أمام بناته نتيجة محاولة إخراجه من منزله بسبب قانون الايجار القديم.

إلقاء القبض على متهم بصفع رجل مسن

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على متهم بصفع رجل مسن داخل منزله في محافظة السويس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الاعتداء، ما أثار موجة واسعة من الغضب.

وقال مصدر أمني إن الواقعة حدثت في حي الجناين بالسويس، موضحًا أنه بعد فحص الفيديو تم تحديد هوية المعتدي، وهو مالك العقار الذي نشب بينه وبين المسن خلاف بسبب الإيجار، وتم ضبطه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حسب وسائل إعلام محلية.

رسالة استغاثة من ابنة مسن تعرض للضرب من صحاب البيت

ويُظهر الفيديو المعتدي وهو يوجه صفعة قوية للمسن داخل منزله، بينما سُمعت صرخات ابنته التي حاولت الاستغاثة قائلة: “الحقونا.. أبويا بيتضرب".

كما كتبت ابنة الرجل المعتدى عليه منشورًا على صفحتها مرفقًا بالفيديو قالت فيه: "إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، وأصحاب البيت عايزين يطلعونا بالعافية. والنهارده اعتدوا على والدي وهو مريض قلب وسكر وبيغسل كلى... حسبي الله ونعم الوكيل".

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.