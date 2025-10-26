نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المتحف المصري الكبير: إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتاح المتحف المصري الكبير: إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص

أعلن وزير العمل محمد جبران أن يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يمثل حدثًا عالميًا يجسد عظمة الحضارة المصرية ويعيد تسليط الضوء على مكانة مصر الثقافية والسياحية. ويأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي ينظم حقوق العاملين في الحصول على الإجازات الرسمية.

وأوضح الوزير أن القرار يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قرر منح العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة. وأكد جبران أن هذا اليوم سيكون رمزًا للاحتفاء بإنجاز وطني فريد يُعد من أضخم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت الضرورة، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي الأجر أو يوم إجازة بديل وفقًا للقانون، حفاظًا على التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.

كما أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 لتعميم القرار على جميع مديريات العمل بالمحافظات، ضمانًا لتطبيق الإجازة بشكل موحد في مختلف القطاعات. وشدد الوزير على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار فورًا، تحقيقًا للعدالة بين جميع العاملين واحتفاءً بهذا الحدث القومي الذي يمثل فخرًا لكل المصريين.

ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير تتويجًا لسنوات من الجهد والعمل المتواصل الذي شارك فيه آلاف المهندسين والعمال والخبراء المصريين، ليكون صرحًا عالميًا يضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية، على رأسها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد. ويُتوقع أن يساهم المتحف في زيادة حركة السياحة الدولية إلى مصر، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

كما تستعد الدولة المصرية لتنظيم احتفالية عالمية ضخمة بمناسبة الافتتاح، بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، ووسائل الإعلام الدولية، في مشهد يعكس صورة مصر الحديثة التي تمزج بين عراقة التاريخ وتطور الحاضر، لتؤكد للعالم أن أرض الحضارة لا تزال تنبض بالإبداع والعطاء.

