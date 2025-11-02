رئيس وزراء هولندا: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي بارز لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، إن افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تُعرض فيه قطع أثرية من تاريخ البلاد الغني الممتد لآلاف السنين، يُمثل تتويجًا لعملية بناء استمرت 20 عامًا، وهو إنجازٌ تاريخيٌّ بارزٌ لمصر ولحظةٌ تاريخيةٌ تُتيح فرصةً لتوسيع التبادل الثقافي فيما بيننا.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الهولندي حول لقائه ونظيريه البلجيكي واللوكسمبورجي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح المتحف المصري الكبير ووزعته سفارة هولندا بالقاهرة.

وأضاف شوف " زرتُ مصر برفقة نظيريّ من دول البنلوكس، بارت دي ويفر ولوك فريدان" مشيرا إلى انه أعلن خلال المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هولندا ستعيد إلى مصر تمثالًا نصفيًا حجريًا من سلالة تحتمس الثالث، وهو قطعة أثرية ثقافية تاريخية صودرت في معرض فني هولندي، مشيرا إلى أن المناقشات الواسعة تناولت جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية بين دول البنلوكس ومصر، بما في ذلك المجال الثقافي فضلا عن تزايد الفظائع في السودان وضرورة تحرك المجتمع الدولي حيالها بخلاف تطورات أخرى في المنطقة، وخاصةً في غزة.

وأكد أن مصر لعبت دورًا رئيسيًا كوسيط في التفاوض على وقف إطلاق النار، معتبراً أن الوضع لا يزال الوضع هشًا للغاية لذلك، من الضروري أن تستخدم جميع الأطراف المعنية نفوذها للحفاظ على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام غزة على المسار الصحيح، موضحا أنهم ناقشوا كذلك فرص تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل مشروعات الطاقة والمياه المستدامة.