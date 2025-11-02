خالد العناني: المتحف الكبير تحفة ثقافية ومعمارية وتكنولوجية تُشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 08:24 مساءً - أكد الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن المتحف المصرى الكبير الذى يقع في مواجهة أهرامات الجيزة، لا يقتصر على كونه صرحا لعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة، وفي مقدمتها كنوز توت عنخ آمون التي تُعرض للمرة الأولى كاملة، بل يمثل هذا الإنجاز تحفة ثقافية ومعمارية وتكنولوجية تُشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل، ومكانا تضيء فيه ذاكرة الحاضر وتبني رؤية الغد.

وأضاف أن رؤية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل سعادة تعجز الكلمات عن وصفها.

وأشار إلى أنه قد شهد هذا المشروع وهو ينمو خطوة بخطوة منذ مارس عام 2016 وحتى أغسطس عام 2022 وبما واجهه من تحديات وما حققه من إنجازات، وبشغفٍ ظل دائما متوهجا، مذكرا بأنه حظي بفرصة متابعة جميع مراحله إلى جانب فريق عمل متميز يتسم بالإخلاص والرؤية المستقبلية.

وتوجه العناني بالشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الفريد الذي يعد تراثاً للإنسانية، فهو ثمرة التزامكم، ومهارتكم، وتفانيكم العميق.

وقال مدير عام اليونسكو المنتخب- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم /الأحد/- إن المتحف صرح فريد يستقبل الزائرين والباحثين من شتى أنحاء العالم، وفرصة ثمينة لترسيخ وعي جديد لدى الأجيال القادمة بعظمة الحضارة المصرية وثرائها الدائم الذي مازال يلهم العالم بأسره.

وأكد أن هذا الإنجاز يعمق إيمانه بقدرة الثقافة على جمع الشعوب وترسيخ التفاهم المتبادل والمساهمة في إزدهار المجتمعات وتقدمها.

وتابع "وبصفتي مرشحا من قبل المجلس التنفيذي لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، سأسعى دائما على دعم ورفع هذه القناعة إلى مستوى عالمي، من خلال ترسيخ دور المتاحف كجسور للسلام، وملتقي للحوار، ومنابع للمعرفة".