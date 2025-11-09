الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات فى الضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة بـ الضفة الغربية ،شملت اقتحام المنازل وتفتيشها ،والتنكيل بأصحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس جمال أبو عواد، ومجد ضياء صبارنة خلال اقحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله، والشاب محمد ياسين أثناء مداهمة بناية سكنية خلال اقتحام حي المصايف في رام الله. ماذا حدث في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية؟

ماذا حدث في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية؟ وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منازل أسرى محررين ومبعدين خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية واعتقلت المواطن احمد برهم ،وهو والد الأسير المحرر والمبعد ظافر برهم، والشاب قيس علي من منزله بعد الاعتداء عليه بالضرب.

