نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تسلّم المدارس المخصصة لجان انتخابية للهيئة الوطنية استعدادًا لانطلاق الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، اليوم، تسليم المدارس التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتكون مقارًا للجان الانتخابية في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك استعدادًا لانطلاق عملية التصويت الأثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.

ويأتي تسليم المدارس في إطار التعاون الدائم بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والأمان وتوافر الخدمات الأساسية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في بيئة منظمة وآمنة للناخبين والعاملين في اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المديريات التعليمية في المحافظات التي تُجرى بها المرحلة الأولى، قامت بتجهيز المدارس المخصصة كمقار للجان انتخابية، وشملت الاستعدادات مراجعة أعمال الصيانة البسيطة، وتوفير الإضاءة ودورات المياه، ورفع كفاءة محيط المدارس بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الأمن.

كما جرى التأكيد على إخلاء المدارس بالكامل من أي امتحانات أو أنشطة طلابية خلال فترة التصويت لضمان جاهزيتها التامة.

وأوضحت الوزارة أن تسليم المدارس للهيئة الوطنية للانتخابات يتم وفق جدول زمني محدد يسبق بدء التصويت بعدة أيام، على أن تتسلمها المديريات التعليمية مرة أخرى فور انتهاء العملية الانتخابية وعمليات الفرز، تمهيدًا لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي دون تعطيل للعملية التعليمية.

وأشار مسؤولو المديريات إلى أن عملية التسليم تتم من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة التعليمية، ومديري المدارس، ومسؤولي الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم توقيع محاضر استلام وتسليم تتضمن حالة كل مدرسة وعدد اللجان بها.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تأمين محتويات المدارس قبل التسليم، وفصل التيار الكهربائي عن المعامل والمعدات الحساسة، مع التأكد من إغلاق الفصول والمكاتب الإدارية بإحكام، للحفاظ على سلامة الممتلكات أثناء فترة وجود اللجان.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لضمان جاهزية المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوفير بيئة مناسبة تُمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، بما يعكس صورة حضارية تعبر عن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب مشاركة عدد من المحافظات، على أن تُجرى الجولة الثانية في باقي المحافظات وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.