نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فتح اللجان في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بـ14 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت اللجان الانتخابية أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025، في ثاني أيام الاقتراع بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وتُجرى الانتخابات في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى القوائم بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، البحر الأحمر، مرسى مطروح.

عدد الناخبين وتوزيع اللجان بالمحافظات

وأوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا داخل 5606 لجنة فرعية.

وتصدرت الجيزة المحافظات بعدد ناخبين بلغ أكثر من 6.6 مليون ناخب داخل 775 لجنة، تلتها الإسكندرية بأكثر من 4.4 مليون ناخب، ثم البحيرة بـ4.38 مليون ناخب.

كما أوضحت الهيئة توزيع اللجان وعدد المرشحين داخل كل دائرة في المحافظات الأربع عشرة، بدءًا من الوادي الجديد الأقل عددًا بـ195 ألف ناخب، وحتى الجيزة الأعلى كثافة انتخابية.

أشياء لا تراها في انتخابات مجلس النواب 2025

وردًا على شكاوى بعض الناخبين حول غياب الحبر الفسفوري، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يتم استخدام الحبر في انتخابات البرلمان، ويقتصر استعماله على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط لمنع ازدواج التصويت.

كما شددت الهيئة على عدم وجود لجان للوافدين في انتخابات مجلس النواب، إذ يُلزم القانون الناخب بالإدلاء بصوته داخل دائرته الانتخابية وفق محل إقامته المدون ببطاقة الرقم القومي، وهو ما يختلف عن الانتخابات الرئاسية التي يُسمح فيها بالتصويت خارج محل الإقامة.

الاستعلام عن لجنتك بالرقم القومي

وسهلت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاستعلام عن اللجان عبر تطبيقها الإلكتروني المتاح لهواتف أندرويد وآيفون، حيث يمكن للناخب كتابة رقمه القومي المكوّن من 14 رقمًا ليظهر له اسم اللجنة ورقمها ومسلسله في كشوف الناخبين، إلى جانب المدرسة المخصصة للتصويت.