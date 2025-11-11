نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طوابير حاشدة وأعلام ترفرف.. المشهد الانتخابي يشتعل منذ الصباح في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، مشاهد لافتة تؤكد ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطنين، حيث توافدت أعداد كبيرة من الناخبين منذ الساعات الأولى، وسط أجواء احتفالية عمّتها الأغاني الوطنية وحرص الأطفال على رفع الأعلام المصرية أمام اللجان.

وامتدت الطوابير في عدد من المحافظات، في انعكاس واضح لحماس المواطنين ورغبتهم في المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

كما ظهرت درجة عالية من التنظيم والانضباط داخل وخارج اللجان، حيث التزمت الجماهير بطوابير منظمة وإجراءات دخول سلسة، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية التي تلقت دعمًا مباشرًا من قوات الشرطة الموجودة بالمكان.

انتشار أمني مكثف لتأمين مشهد انتخابي مستقر

شهد محيط اللجان الانتخابية انتشارًا أمنيًا واسعًا، يؤكد استعداد أجهزة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية بكامل تفاصيلها.

فمنذ الصباح الباكر انتشرت قوات الشرطة في الشوارع المؤدية للجان والمدارس والمقار الحكومية التي تستضيف التصويت، فيما رفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني بجميع قطاعاتها، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

وتعمل القيادات الأمنية ميدانيًا على مدار اليوم لمتابعة سير الإجراءات، وتفقد نقاط التأمين، والتأكد من جاهزية القوات والمعدات، بما يضمن إتمام العملية الانتخابية في بيئة يسودها الهدوء والاستقرار.

خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات من جميع المحاور

وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية كاملة تشمل تكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة، وتأمين الطرق الرئيسية والفرعية، وتفعيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة اليوم الانتخابي لحظة بلحظة.

كما يجري التنسيق مع إدارات الحماية المدنية لتمركز سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان استعدادًا لأي طارئ.

وعزّزت الإدارة العامة للمرور وجود خدمات مرورية مكثفة في الشوارع والميادين، كما تابعت حركة مترو الأنفاق والسكك الحديدية لضمان انتقال الناخبين بسهولة. وتم الدفع بعناصر من الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات وكبار السن إلى مقار اللجان وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالحياد التام تجاه كافة المرشحين، مع مواجهة أي خروج عن القانون بحسم طبقًا للإجراءات القانونية.

استمرار خطط التأمين حتى نهاية الفرز وإعلان النتائج

أكدت وزارة الداخلية أن خطط التأمين مستمرة حتى الانتهاء الكامل من عمليات الفرز وإعلان النتائج، وذلك لضمان استقرار كامل للمشهد الانتخابي. وقد أثنى المواطنون في مختلف المحافظات على مستوى التنظيم والأمان، مؤكدين أن التواجد المكثف لقوات الشرطة يعزز ثقتهم ويزيد من رغبتهم في ممارسة حقهم الدستوري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة لترسيخ مفهوم الأمن الوقائي، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المواطنين في حماية العملية الديمقراطية واستكمالها بأعلى درجات الانضباط.

انتخابات المرحلة الأولى.. منافسة قوية في 14 محافظة

تُجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة، بإجمالي 70 دائرة يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى القوائم بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا. وتشمل محافظات المرحلة الأولى:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – البحر الأحمر – مرسى مطروح

وأوضح القاضي أحمد بنداري أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35،279،922 ناخبًا موزعين على 5606 لجنة فرعية.

تفاصيل عدد الناخبين واللجان في كل محافظة

الجيزة: 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشحًا – (6،634،318 ناخب)

الفيوم: 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشحًا – (2،232،098 ناخب)

الوادي الجديد: دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشحًا – (195،479 ناخب)

بني سويف: 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشحًا – (2،096،676 ناخب)

المنيا: 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشحًا – (3،831،541 ناخب)

أسيوط: 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشحًا – (3،073،670 ناخب)

سوهاج: 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشحًا – (3،375،700 ناخب)

قنا: 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشحًا – (2،215،411 ناخب)

الأقصر: 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشحًا – (922،698 ناخب)

أسوان: 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشحًا – (1،122،806 ناخب)

البحر الأحمر: 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشحًا – (340،360 ناخب)

الإسكندرية: 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشحًا – (4،475،444 ناخب)

البحيرة: 9 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشحًا – (4،388،114 ناخب)

مرسى مطروح: دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشحًا – (375،543 ناخب)

أشياء لا تراها في انتخابات النواب 2025

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في انتخابات مجلس النواب، بل يقتصر على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، لأنها تسمح بالتصويت من خارج لجان محل الإقامة. أما الانتخابات البرلمانية فيلزم القانون الناخب بالتصويت داخل دائرته الانتخابية فقط.

كما أكدت الهيئة عدم وجود لجان للوافدين في انتخابات النواب 2025، حيث يلتزم كل ناخب بالتصويت وفق محل إقامته المسجل في بطاقة الرقم القومي، على عكس الانتخابات الرئاسية التي تتيح لجانًا مخصصة للمغتربين.

استعلام لجنتك بالرقم القومي بسهولة

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة سريعة وسهلة للاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر:

تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات (متاح على أندرويد وآيفون)

موقع الهيئة الرسمي

بعد إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، تظهر للناخب كافة بياناته، ومنها:

اسم المدرسة

رقم اللجنة

رقم المسلسل في كشوف الناخبين

عنوان اللجنة

ما يساعده في الوصول بسهولة إلى مكان التصويت دون أي تعقيدات.