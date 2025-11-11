نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تستيقظ على الزحام الانتخابي.. فتح اللجان في ثاني أيام انتخابات النواب 2025 وسط استعدادات مكثفة وإقبال متزايد من المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت لجان الاقتراع في حي الدقي بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025. وشهدت الساعات الأولى انتظامًا واضحًا في عملية دخول المواطنين إلى مقار اللجان، وسط استعدادات كبيرة من المحافظة والجهات التنفيذية لتوفير بيئة مهيأة لعملية الاقتراع.

وجاءت عملية الفتح في وقت مبكر وسط تواجد من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم قبل تزايد الزحام المتوقع خلال الساعات اللاحقة.

تجهيز 386 مقرًا انتخابيًا و775 لجنة فرعية لاستقبال 6.5 مليون ناخب

رفعت محافظة الجيزة حالة الاستعداد القصوى استعدادًا للمرحلة الأولى من الانتخابات، حيث تستقبل المحافظة نحو 6.5 مليون ناخب موزعين على 12 دائرة عامة تشمل:

386 مقرًا انتخابيًا

775 لجنة فرعية

ونفذت المحافظة خطة موسّعة لتجهيز محيط اللجان، شملت:

إزالة الإشغالات والتعديات من الطرق والمناطق المحيطة باللجان

رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع الرئيسية والفرعية

تمهيد الطرق المؤدية للمقار الانتخابية

تسيير حملات نظافة مستمرة لرفع المخلفات أولًا بأول

تشكيل فرق مرور على المدارس والمقار الانتخابية لمراجعة التجهيزات الفنية واللوجستية

كما تم تجهيز المظلات ومقاعد الانتظار لتيسير حركة كبار السن وذوي الهمم، وتأكدت المحافظة من سلامة مرافق الكهرباء والمياه ودورات المياه بالمقار الانتخابية، إضافة إلى توفير معدات الطوارئ للتدخل السريع عند الحاجة.

إقبال مشرف في اليوم الأول.. ومشاركة واسعة من أبناء الجيزة

أكدت محافظة الجيزة أن العملية الانتخابية في يومها الأول، أمس الإثنين، جرت في أجواء هادئة تتسم بالشفافية والانضباط دون رصد أي معوقات تذكر.

وشهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة في فترات الظهيرة وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وأشارت المحافظة إلى أن هذا الإقبال يعكس وعي أبناء الجيزة وتمسكهم بأداء واجبهم الوطني والدستوري، وحرصهم على المشاركة الفعّالة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان خلال السنوات المقبلة.

كما ثمّنت المحافظة الدور الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية في تأمين محيط اللجان، إلى جانب جهود رؤساء اللجان والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية، الذين أظهروا التزامًا ومسؤولية على مدار اليوم.

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة

تتواصل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، بواقع 70 دائرة انتخابية يتنافس فيها:

1281 مرشحًا بالنظام الفردي

القوائم بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا

وتضم محافظات المرحلة الأولى كلا من:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح

وتشهد محافظة الجيزة، بوصفها أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، متابعة دقيقة لضمان خروج الانتخابات بالشكل اللائق.