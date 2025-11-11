نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تنتفض انتخابيًا.. طوابير كثيفة أمام اللجان في ثاني أيام المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في حي الدقي بمحافظة الجيزة صباح اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 توافدًا ملحوظًا من المواطنين مع بدء فتح أبواب اللجان في ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وحرص العديد من الناخبين على التواجد مبكرًا، حيث تجمعت الحشود أمام عدد من المقرات الانتخابية قبل موعد الفتح بأكثر من ساعة، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم في أجواء اتسمت بالالتزام والتنظيم.

وظهر مشهد مميز منذ الساعات الأولى، تمثل في الاصطفاف المنظم لطوابير الناخبين والتعاون الكبير بين قوات الأمن والمشرفين على اللجان، مما سهّل عملية الدخول وساعد في الحفاظ على الانضباط.

6 ملايين و634 ألف ناخب يتجهون إلى 775 لجنة فرعية

تُعد الجيزة من أكبر المحافظات المصرية من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت:

6،634،000 ناخب وناخبة تقريبًا

ويتوزعون على:

775 لجنة فرعية

386 مقرًا انتخابيًا

منتشرة في الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة استعدت بشكل كامل لهذا الحدث الوطني، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع الإمكانات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة تتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بما يعزز من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

اليوم الأول مرّ دون أي معوقات.. وإقبال مشرف من المواطنين

أوضح محافظ الجيزة أن اليوم الأول من التصويت، أمس الإثنين، شهد أجواء هادئة اتسمت بالانضباط والنزاهة، حيث لم تُسجَّل أي مشكلات أو معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية. كما شهدت الساعات المسائية تزايدًا في توافد المواطنين، في مشهد يعكس وعي الناخبين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان فتحت أبوابها اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة صباحًا لاستكمال اليوم الثاني من التصويت، وسط متابعة مكثفة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن.

متابعة لحظية من غرف العمليات وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية

يتابع محافظ الجيزة عملية التصويت من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب الربط المباشر مع الغرف الفرعية ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل على مدار الساعة لتسهيل عمليات الانتقال والتصويت وضمان سلامة المواطنين.

وتم التشديد على التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين محيط اللجان، وتسهيل دخول المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير فرق طوارئ للتعامل السريع مع أي مواقف طارئة.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية، وكذلك بجهود رؤساء اللجان والموظفين الذين أظهروا مستوى عاليًا من الانضباط والدقة يعكس صورة حضارية لمشهد انتخابي راقٍ.