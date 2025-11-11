نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال ملحوظ أمام لجان حدائق أكتوبر والفردوس والرماية في ثاني أيام انتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت اللجان الانتخابية في حدائق أكتوبر والفردوس والرماية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين مع بدء ثاني أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وتوافد الناخبون إلى مقار اللجان منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم، في أجواء اتسمت بالتنظيم والانضباط والإشراف القضائي الكامل.

وسادت حالة من الانتظام داخل اللجان وخارجها، مع قيام قوات الشرطة بتأمين محيط اللجان، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن مشاركة ميسرة لجميع الفئات.

المرحلة الأولى تضم 14 محافظة و1281 مرشحًا بالنظام الفردي

تُجرى انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل:

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – البحيرة – البحر الأحمر – مرسى مطروح.

ويتنافس في هذه المرحلة:

1281 مرشحًا بالنظام الفردي

القوائم بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا.

وأوضح القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35،279،922 ناخبًا موزعين على 5606 لجان فرعية في المحافظات الـ14.

توزيع الناخبين في محافظات المرحلة الأولى

الجيزة: 6634318 ناخب – 12 دائرة – 775 لجنة – 152 مرشح

الفيوم: 2232098 ناخب – 4 دوائر – 343 لجنة – 68 مرشح

الوادي الجديد: 195479 ناخب – دائرتان – 60 لجنة – 22 مرشح

بني سويف: 2096676 ناخب – 4 دوائر – 479 لجنة – 102 مرشح

المنيا: 3831541 ناخب – 6 دوائر – 621 لجنة – 145 مرشح

أسيوط: 3073670 ناخب – 4 دوائر – 492 لجنة – 102 مرشح

سوهاج: 3375700 ناخب – 8 دوائر – 641 لجنة – 177 مرشح

قنا: 2215411 ناخب – 4 دوائر – 352 لجنة – 122 مرشح

الأقصر: 922698 ناخب – 3 دوائر – 147 لجنة – 51 مرشح

أسوان: 1122806 ناخب – 4 دوائر – 190 لجنة – 59 مرشح

البحر الأحمر: 340360 ناخب – 3 دوائر – 68 لجنة – 11 مرشح

الإسكندرية: 4475444 ناخب – 5 دوائر – 558 لجنة – 89 مرشح

البحيرة: 4388114 ناخب – 9 دوائر – 753 لجنة – 210 مرشح

مرسى مطروح: 375543 ناخب – دائرتان – 127 لجنة – 13 مرشح

أشياء لا تراها في انتخابات مجلس النواب 2025

ردًا على استفسارات المواطنين بشأن عدم وجود الحبر الفسفوري، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحبر لا يُستخدم في الانتخابات البرلمانية، وأن استخدامه يقتصر على الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات لمنع ازدواج التصويت.

كما أوضحت الهيئة أنه لا توجد لجان للوافدين في انتخابات مجلس النواب 2025، لأن القانون يلزم الناخب بالتصويت داخل دائرته الانتخابية المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بخلاف الانتخابات الرئاسية التي تتيح لجانًا مخصصة للوافدين.

استعلام لجنتك بالرقم القومي بسهولة

سهلت الهيئة الوطنية للانتخابات على المواطنين معرفة لجانهم الانتخابية من خلال:

تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات المتاح لنظامي أندرويد وآيفون

الموقع الرسمي للهيئة

ويقوم الناخب بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ليظهر له:

اسم اللجنة – رقمها – عنوانها – الرقم المسلسل في الكشوف.