عبدالله غراب يدلي بصوته في مدرسة بدر بالدقي ويحث المواطنين على المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - أدلى المهندس عبدالله غراب، أمين الطاقة والتعدين بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025، في مدرسة بدر بالدقي، مؤكداً حرصه على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وشدد غراب، على أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات لتعزيز قيم الديمقراطية ودعم مسيرة التنمية الوطنية.

ودعا الناخبين إلى التوجه إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن كل صوت له دور في رسم مستقبل البلاد، مشيدا بالإجراءات المنظمة داخل اللجنة، مؤكداً حرص الحزب على تهيئة كافة الظروف أمام الناخبين لتسهيل عملية التصويت وضمان سير الانتخابات بشكل منضبط وشفاف.