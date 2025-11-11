بدء التصويت فى لجان محافظة البحر الأحمر فى اليوم الثانى لـ انتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - فتحت صباح اليوم الثلاثاء، اللجان الانتخابية بدوائر محافظة البحر الأحمر الثلاثة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من التصويت بالمرحلة الأولى بـ انتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، على مدار امس واليوم الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

انتظام العمل فى لجان الغردقة وغارب

وانتظم العمل فى اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 68 لجنة حيث قام القضاة المشرفين على الانتخابات، بإثبات اجراءات فتح اللجنة فى محاضر رسمية والتأكيد من صناديق الاقتراع والأدوات المستخدمة فى التصويت ثم السماح للناخبين بالدخول.

وفور دخول الناخب إلى اللجنة يتم تقديم بطاقة الرقم القومي إلى رئيس اللجنة لتأكد من شخصيته وأنه من أبناء الدائرة الانتخابية واسمه فى كشوف الناخبين، يقوم الموظف المعاون لرئيس اللجنة بإثبات حضور الناخب الذى يحصل على بطاقتي اقتراع من القاضى إحداهما تتضمن أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية بالنظام الفردي، والثانية تتضمن أسماء المرشحين بنظام القائمة ورمزها الانتخابي، حيث يقوم الناخب وراء الستار بالاداء بصوته.

وتضم محافظة البحر الاحمر 3 لجان عامة تشمل مختلف مدنها، وهي اللجنة العامة الأولى رأس غارب والغردقة، اللجنة العامة الثانية، سفاجا – القصير – مرسى علم، اللجنة العامة الثالثة: حلايب – شلاتين.

68 لجنة فرعية جاهزة لاستقبال الناخبين

يبلغ عدد اللجان الفرعية بالمحافظة 68 لجنة موزعة على المدارس والمراكز الانتخابية المختلفة، حيث تم تجهيزها بالكامل لاستقبال الناخبين، مع توفير كافة سبل الراحة داخل وخارج اللجان، والتأكد من توافر الإضاءة والتهوية ووسائل الأمن والسلامة.

85 قاضيًا يشرفون على العملية الانتخابية

وصل اليوم إلى مدينة الغردقة قرابة 85 عضوًا من الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، لتسلم أوراق ومستلزمات الانتخابات، تمهيدًا لتوزيعهم على مقار اللجان العامة والفرعية بمختلف مدن المحافظة.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.