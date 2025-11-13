نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزارة الشؤون النيابية تحسم الجدل حول إعادة القوائم الانتخابية.. 5% شرط الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، داخل وخارج مصر، يوم 18 نوفمبر 2025، بعد استيفاء جميع مراحل التظلمات والفصل فيها.

وسيُعلن عن الفائزين النهائيين في النظامين الفردي والقوائم، بالإضافة إلى تحديد الدوائر التي ستخوض جولة الإعادة، المقرر إعلان نتائجها النهائية يوم 11 ديسمبر 2025.

موقف دوائر القوائم من إعادة الانتخابات

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موقف دوائر القوائم من إعادة الانتخابات:

لا توجد جولة إعادة في أي من دوائر القوائم المغلقة، حيث تقدم في كل دائرة قائمة واحدة فقط.

تُعلن نتيجة هذه القوائم بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

في حال عدم تحقق هذه النسبة، سيتم إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى حسم الجدل حول إعادة القوائم الانتخابية وضمان الشفافية والدقة في إعلان النتائج.

التوعية المستمرة للمواطنين

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على متابعة المحتوى المقدم للمواطنين بدقة، لضمان وصول المعلومات بشكل سلس ومباشر حول كل مرحلة انتخابية.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستواصل نشر المحتوى التوعوي بمستوى عالٍ من الكثافة والدقة والحرفية، لتعزيز قدرة المواطنين على متابعة خطوات العملية الانتخابية ومعرفة ما يلزمهم من معلومات في الوقت المناسب.