الإمارات ضد العراق مباشر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في السابعة مساء اليوم الخميس، مسرحًا للمباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الإمارات والعراق Iraq vs UAE Emirates في "ذهاب" الدور الخامس بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. تعتبر هذه المباراة فرصة جديدة للمنتخبات العربية لتعويض خيبة الأمل بعد عدم الحصول على بطاقة التأهل المباشر، وتسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق نحو ملحق الفيفا العالمي.

يدخل منتخب الإمارات اللقاء على أرضه وبين جماهيره في استاد محمد بن زايد، وعينه على تحقيق نتيجة مريحة تمنحه الأفضلية قبل مباراة الإياب الحاسمة، بينما يسعى منتخب العراق لتحقيق نتيجة جيدة سواء بالفوز أو التعادل، لتسهيل مهمته في مباراة العودة المقررة الثلاثاء المقبل، ومواصلة الصراع على بطاقة التأهل للمونديال.

ويطمح المنتخبان لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهما، حيث شارك العراق سابقًا في نسخة المكسيك 1986، بينما ظهر منتخب الإمارات في إيطاليا 1990. ويُتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية وحماسية بين الفريقين، خصوصًا أن الفوز في مجموع المباراتين يمنح بطاقة التأهل للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب العراق ضد الإمارات ضمت كل من حراس المرمى: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، ومن الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، أكام هشام، زيد تحسين، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، حسين علي. أما خط الوسط فشمل: إيمار شير، زيدان إقبال، كيفين يعقوب، أسامة رشيد، أمير العماري، شيركو كريم، ماركو فرج، منتظر ماجد، علي جاسم، يوسف أمين، حسن عبد الكريم، والهجوم: علي الحمادي، مهند علي، أيمن حسين.

وفي المقابل، ضمت قائمة منتخب الإمارات ضد العراق كل من: خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، فهد الظنحاني، إيريك دي مينيزيس، كوامي كويدو، روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، خليفة الحمادي، ريتشارد أكونور، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، علي صالح، يحيى الغساني، عبدالله رمضان، سيل سوزا، يحيى نادر، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، لوان بيريرا، ماجد حسن، برونو أوليفيرا، نيكولاس خيمينيز، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل.

تُعد المباراة اليوم خطوة مهمة لكل من الإمارات والعراق نحو تحقيق حلم المشاركة في كأس العالم 2026، وينتظر عشاق الكرة العربية متابعة كل تفاصيل اللقاء بكل شغف.