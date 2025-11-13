نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين.. ويشهد تكريم 10 مديرين مدارس بشمال القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، العيادات الطبية الجديدة التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، ضمن جهود النقابة لتعزيز الخدمات الصحية لأعضاءها وأسرهم، وذلك بحضور ثروت رشاد رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، سعيد عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، والدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة روض الفرج التعليمية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية بإدارات الساحل وروض الفرج، وأعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية بشمال القاهرة.

وتضم العيادات أقسام متكاملة تشمل الأسنان والباطنة والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى معمل تحاليل مجهز بأحدث الأجهزة الطبية.

وتقدم العيادات خصومات تتراوح بين 30% و50% على الكشف في تخصصات الباطنة والأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب خصم 60% على التحاليل الطبية، في خطوة تهدف إلى تقديم رعاية صحية ميسرة للمعلمين.

كما شهد نقيب المعلمين حفل تكريم 10 مديرين للمدارس على مستوى النقابة الفرعية بشمال القاهرة، وذلك تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في تطوير العملية التعليمية وتعزيز الأداء الإداري داخل مدارسهم.

وقال خلف الزناتي خلال كلمته: نحن اليوم نكرم من قدموا نموذجًا مشرفًا للعمل المخلص في الميدان التعليمي، لان المعلم هو قلب العملية التعليمية، مضيفًا أن نقابتكم تواصل جهودها لتوفير كل الدعم اللازم لكم، من خدمات صحية واجتماعية ومهنية، لتظلوا دائمًا في مركز اهتمامنا.

وأكد الزناتي أن افتتاح العيادات يمثل خطوة مهمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمعلم، الذي لا يكل ولا يمل من العطاء، ويضع جهده وصحته ووقته من أجل رفعة الأمة، مشيرًا أن هذه العيادات ليست مجرد حدث إداري أو خطوة خدمية فحسب، بل هي رسالة إنسانية ووطنية، تؤكد أن من يحمل مشعل العلم يستحق الأمان والرعاية، فصحة المعلم تعني صحة المدرسة، وصحة الأجيال، وتشكل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التعليم والوطن.

وأشار الزناتي إلى أن النقابة تعمل، بالتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الوطنية، على توسيع مظلة الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الاجتماعي والمهني للمعلمين، مؤكدًا أن الارتقاء بالمعلم هو الخطوة الأولى على طريق نهضة التعليم ونهضة الوطن بأسره.

وأوضح ان النقابة ستظل مؤمنة بأن رسالتها لا تكتمل إلا بتعاونكم، فنجاحها هو نـجاح لكل معلم، وإنـجازاتها ثـمرة لوحدة الصف وتماسك المهنة.

وأعرب الزناتي عن خالص الشكر والتقدير إلى ثروت رشاد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، وإلى جميع الزملاء المخلصين من القيادات النقابية، على جهودهم المستمرة، وعملهم المنظم، ومبادراتهم العملية التي تصب جميعها في مصلحة المعلمين.

موضحًا أن نقابة شمال القاهرة أثبتت أن العمل الجماعي، إذا تخلله الإخلاص والانتماء، يصنع أثرًا حقيقيًا يشعر به كل معلم ومعلمة على أرض الواقع، موضحًا أن جهود النقابة لم تقتصر على تنظيم الفعاليات، بل شملت تطوير الخدمات الطبية، وتنظيم اللقاءات التوعوية، ومتابعة القضايا العاجلة للمعلمين، مما جعل لأعضاء النقابة دورًا بارزًا في خدمة مهنة التعليم وزملائهم.

وشدد نقيب المعلمين على ضرورة الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، ليظل الهدف الأسمى هو رفعة رسالة النقابة وخدمة المعلم، مؤكدًا أن المعلم المكرَّم هو أساس نهضة التعليم وبناء وطن عظيم يستحق كل إخلاص وتفانٍ.

من جانبه، أعرب ثروت رشاد، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القاهرة، عن تقديره العميق للمديرين المكرمين ولجهود جميع أعضاء النقابة، مؤكدًا أن التكريم يأتي تتويجًا لمبادراتهم وعملهم الدؤوب في تطوير العملية التعليمية ودعم المعلمين والطلاب.

وقال "رشاد" إن ما تقوم به النقابة من تنظيم فعاليات، وتطوير الخدمات الطبية، ومتابعة القضايا التعليمية اليومية للزملاء، يعكس التزامنا الراسخ بتقديم كل أشكال الدعم لأعضاء النقابة، ونحن نؤمن بأن نجاح أي مدرسة أو إدارة تعليمية يبدأ بتكاتف جميع العناصر، وأن التميز في الإدارة التعليمية يحتاج إلى روح الفريق والعمل الجماعي.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والدروع على المديرين المكرمين وسط أجواء من الفخر والاحتفاء بالعطاء المتميز في ميدان التعليم.