أمل الحناوي: العالم يعاني من أزمة غذاء شديدة.. والاحتلال الإسرائيلي استخدم المساعدات الإنساني كسلاح وإجراء عقابي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن العالم يعاني من أزمة غذاء عالمية شديدة، وتظهر توقعات أن نحو 670 مليون شخص سيزالون يواجهون الجوع حتى عام 2030، كما أن الصدمات الناجمة عن تغير المناخ وأزمة المياه العالمية وفقدان التنوع البيولوجي وغيرها من التحديات تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي وتدفع للمزيد نحو الجوع.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديمها برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "أما في المنطقة، فقد تسببت النزاعات المسلحة في زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في الكثير من المناطق، إذ يشهد قطاع غزة أزمة إنسانية طاحنة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع والتي استمرت لأكثر من عامين فرض خلالها الاحتلال الإسرائيلي حصارا محكما".

وتابعت، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم المساعدات الإنسانية كسلاح وإجراء عقابي لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، كما تطرقت إلى السودان، موضحة، أنه كان ينظر إليه على أنه كان سلة غذاء العالم، إلا أنه يعاني أيضا في عدة مناطق متفرقة من أزمات إنسانية صعبة، وأعمال نزوح جماعي بسبب أعمال القتل الممنهج التي تشهدها عدة مدن مثل الفاشر بإقليم دارفور.