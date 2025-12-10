أمطار غزيرة الآن على مناطق من القاهرة والجيزة.. وتكاثف السحب الرعدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 04:28 مساءً - تشهد عدة مناطق بالقاهرة الكبري الآن "القاهرة - الجيزة - القليوبية " أمطار متفاوتة الشدة فى هذه اللحظات ، وذلك تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تضرب جميع أنحاء الجمهورية .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن القاهرة الكبرى تشهد فى هذه اللحظات أمطار متفاوتة الشدة مع أجواء مائلة للبرودة .

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس

و يشهد اليوم الأربعاء 10 ديسمبر ، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 13 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 08 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 22 درجة.

الصغرى 11 درجة.