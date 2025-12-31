الفراعنة يقتربون من معادلة رقم غانا التاريخي في ركلات الجزاء بكأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:33 صباحاً - يواصل منتخب مصر سعيه لكتابة رقم جديد في سجل مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، في ظل مطاردة رقم تاريخي يتصدره منتخب غانا.

ووفقًا للإحصائيات التاريخية، يتواجد منتخب الفراعنة ضمن قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف من ركلات الجزاء في تاريخ البطولة، بينما يتربع منتخب غانا على الصدارة، رغم غيابه عن النسخة الحالية من البطولة المقامة في المغرب.

ويحتل منتخب غانا المركز الأول برصيد 14 هدفًا من ركلات الجزاء، يليه منتخب مصر برصيد 13 هدفًا، كان آخرها ركلة الجزاء التي سجلها محمد صلاح قائد الفراعنة في شباك جنوب أفريقيا، خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2025، في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدف دون مقابل.

ويتساوى منتخب مصر في هذا الرصيد مع منتخب نيجيريا، بينما يأتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 11 هدفًا، يليه منتخب تونس في المركز الرابع برصيد 10 أهداف، بحسب إحصاءات منصة Statsdufoot العالمية.

وتبرز ركلات الجزاء كعامل حاسم في تاريخ البطولة القارية، حيث لعبت دورًا محوريًا في ترجيح كفة العديد من المباريات، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، وهو ما يعزز من أهمية اقتراب الفراعنة من الرقم القياسي الغاني.

وفي سياق متصل، حجز منتخب تونس بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تعادله مع منتخب تنزانيا بهدف لكل منهما في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليواصل نسور قرطاج حضورهم في الأدوار الإقصائية إلى جانب منتخب نيجيريا المتصدر للمجموعة.