توافد النواب إلى القاعة العامة استعدادًا لانطلاق جلسة انتخابات اللجان النوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:31 مساءً - شهدت القاعة العامة لمجلس النواب توافد الأعضاء وتسجيل حضورهم بالبصمة، استعدادًا لانطلاق أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تتضمن إجراءات انتخاب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الأولى إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقًا للرغبات التي أبداها النواب للانضمام إليها، على أن يعلن رئيس المجلس فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات بشأن تشكيل القوائم. ويحق لكل عضو تقديم مقترحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس ودراستها.

كما يستعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظر الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء.

وفي الجلسة الثانية، من المتوقع أن يعرض رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية بعد الانتهاء من دراسة جميع المقترحات والاعتراضات.

كما يتم خلال الجلسة عرض قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان للتصويت عليها، على أن يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة لانتخاب هيئات مكاتبها.

وتختتم الإجراءات خلال الجلسة الثالثة بإعلان رئيس المجلس نتائج انتخابات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.