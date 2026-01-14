وزير الصحة يؤكد استفادة 21 مليون مواطن من المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:31 مساءً - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تقديم خدماتها لأكثر من 21 مليون مواطن، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة مستجدات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي تشهد نسب إنجاز مرتفعة، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التأكيد على معايير الجاهزية الإنشائية، والتوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم كفاءة البنية التحتية الصحية، لضمان توسع مرحلي عادل وفعال.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي للقطاع الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار ويعزز التكامل بين مختلف قطاعات المنظومة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص المرحلة الثانية، أشار المتحدث الرسمي إلى أنها تشمل محافظات المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، وكفر الشيخ، مع دراسة إدخال محافظة الإسكندرية، حيث تستهدف المرحلة خدمة نحو 21.1 مليون مواطن من خلال 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع الاستمرار في العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة وبدء التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة.