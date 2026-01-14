للمصريين بالخارج.. خطوات استخراج شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية عبر السفارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 01:31 مساءً - يتساءل عدد كبير من المصريين المقيمين خارج البلاد عن إمكانية استخراج شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية من خلال السفارات المصرية، خاصة ممن تجاوزوا سن التجنيد أو تنطبق عليهم حالات الإعفاء القانونية.

وأكدت الجهات المختصة أنه يمكن للمواطنين بالخارج استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد عبر السفارات المصرية، وذلك وفق إجراءات محددة وضعتها إدارة التعبئة والتجنيد بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف التيسير على المواطنين المقيمين خارج مصر.

وتشمل الحالات التي يحق لها التقدم للحصول على شهادة الإعفاء: من تجاوز سن 30 عامًا دون أداء الخدمة العسكرية، والابن الوحيد للأب الحي، والعائل الوحيد للأسرة في حال وفاة الأب أو عجزه الكامل، بالإضافة إلى من حصلوا على إعفاء مؤقت وانتهت مدته ويرغبون في تثبيته، وكذلك من صدر لهم قرار إعفاء سابق ويرغبون في استخراج الشهادة الرسمية.

ويتطلب التقديم تجهيز عدد من المستندات، من بينها بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، وشهادة الميلاد المصرية، ومستند يوضح موقف الوالد من التجنيد أو شهادة الوفاة في حالة الإعفاء كعائل، والمؤهل الدراسي الأخير، إلى جانب استمارة طلب الإعفاء التي يتم استيفاؤها داخل السفارة، وعدد صورتين شخصيتين حديثتين.

وتبدأ إجراءات التقديم بتوجه المواطن إلى السفارة أو القنصلية المصرية في بلد إقامته، وملء نموذج الاستعلام عن الموقف التجنيدي وإرفاق المستندات المطلوبة. وتقوم السفارة بدورها بإرسال الأوراق إلى إدارة التعبئة والتجنيد في مصر عبر وزارة الخارجية، على أن يتم إخطار السفارة بنتيجة الطلب عقب المراجعة. وفي حال صدور شهادة الإعفاء، يتم إرسالها إلى السفارة لتسليمها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.